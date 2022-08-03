Проклятый дом 4
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Проклятый дом 4

Проклятый дом 4 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

5.82020, Playhouse
Ужасы83 мин18+

О фильме

Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый дом 4»