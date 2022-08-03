Проклятый дом 4 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
5.82020, Playhouse
Ужасы83 мин18+
О фильме
Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ТУРежиссёр
Тоби
Уоттс
- УХАктёр
Уильям
Холстед
- ХМАктриса
Хелен
Маккэй
- ДРАктёр
Джеймс
Роттгер
- ГКАктриса
Грэйс
Кортни
- РКАктриса
Ребекка
Кальенда
- МДАктриса
Матильда
Дармэйди
- ДХАктриса
Джули
Хиггинсон
- ЭМАктриса
Эли
Маклафлин
- ДПАктёр
Джеймс
Пейдж
- ТУСценарист
Тоби
Уоттс
- ТУПродюсер
Тоби
Уоттс
- МППродюсер
Мэнон
Пейралэйд
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- АЖАктриса дубляжа
Александра
Жарова
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Счастный
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лазо
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ДПМонтажёр
Джеймс
Пейдж
- ДБКомпозитор
Дэн
Бабулин