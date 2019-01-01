Проклятие Монахини (фильм, 2019) смотреть онлайн

Проклятие монахини (2019) — фильм независимого режиссера Аарона Миртеса, работающего в жанре хоррора «категории Б». Его предыдущей режиссерской работой был фильм «Клоунтергейст».



По сюжету фильма молодая девушка с нетерпением готовится к переезду в новый дом. Она пакует вещи, вместе с друзьями предвкушая заселение, однако что-то не хочет отпускать ее со старого места жительства. Повсюду она видит царапины, надписи и шумы, явно требующие, чтобы она не покидала дом. Для борьбы с неизвестным мистическим происшествием в ход идут все средства — от полиции до доски Уиджи и реального экзорцизма... И эта борьба точно не будет бескровной.



Удастся ли главной героине выехать из злополучного дома и преодолеть козни таинственного призрака? Чтобы выяснить это, рекомендуем смотреть фильм «Проклятие монахини» (2019) в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.



Проклятие Монахини смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.