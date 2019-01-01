Проклятие монахини Роуз (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Преследуемый демонами мужчина сходит с ума и убивает свою семью, а затем совершает самоубийство. В живых остается только старшая дочь Роуз, которую отправляют жить в монастырь. Через несколько лет Роуз готова дать невозвратный обет, но вдруг сталкивается с той же демонической сущностью, которая когда-то свела с ума ее отца. В монастыре сойдутся в битве силы света и дьявола.
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Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.3 IMDb
- БСРежиссёр
Брэндон
Слэгл
- ДПАктриса
Деванни
Пинн
- СДАктриса
Стейси
Дэш
- РКАктёр
Райан
Кайзер
- ДГАктёр
Дэвид
Горил
- ХУАктриса
Хезер
Уинтерс
- ТГАктриса
Тейлор
Груббс
- ДБАктёр
Джонатан
Беннетт
- ЭЕАктёр
Эндрю
Е. Уилер
- АДАктриса
Аманда
Дэй
- ДРАктриса
Джули
Роуз
- ЭДСценарист
Эллиот
Дивиней
- БССценарист
Брэндон
Слэгл
- РКПродюсер
Райан
Кайзер
- ДППродюсер
Деванни
Пинн
- ДБПродюсер
Джон
Бошер
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЭДМонтажёр
Эллиот
Дивиней