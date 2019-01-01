Проклятие монахини Роуз (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Преследуемый демонами мужчина сходит с ума и убивает свою семью, а затем совершает самоубийство. В живых остается только старшая дочь Роуз, которую отправляют жить в монастырь. Через несколько лет Роуз готова дать невозвратный обет, но вдруг сталкивается с той же демонической сущностью, которая когда-то свела с ума ее отца. В монастыре сойдутся в битве силы света и дьявола.



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