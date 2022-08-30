Проклятие матери: Прятки на выживание (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Триллер в поджанре «домашнее вторжение» о том, на что готова пойти мать, чтобы спасти ребенка. Кейт и ее дочь Бет живут в доме в лесу, куда их поселили по программе защиты свидетелей. Муж Кейт сидит в тюрьме за убийство несовершеннолетнего, а Кейт и Бет по настоянию приглядывающего за ними офицера полиции Хэла не выходят за пределы своего жилища. Однажды муж Кейт совершает самоубийство, а она сама ссорится с Хэлом. В этот момент оказывается, что их дом вдали от цивилизации все-таки удалось найти тем, кто жаждет мести. бескомпромиссный фильм «Проклятие матери: Прятки на выживание» 2022 года



