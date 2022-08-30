Проклятие матери: Прятки на выживание (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Триллер в поджанре «домашнее вторжение» о том, на что готова пойти мать, чтобы спасти ребенка. Кейт и ее дочь Бет живут в доме в лесу, куда их поселили по программе защиты свидетелей. Муж Кейт сидит в тюрьме за убийство несовершеннолетнего, а Кейт и Бет по настоянию приглядывающего за ними офицера полиции Хэла не выходят за пределы своего жилища. Однажды муж Кейт совершает самоубийство, а она сама ссорится с Хэлом. В этот момент оказывается, что их дом вдали от цивилизации все-таки удалось найти тем, кто жаждет мести. бескомпромиссный фильм «Проклятие матери: Прятки на выживание» 2022 года
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КДРежиссёр
Крэйг
Дэвид Уоллес
- ЛБАктриса
Лора
Бурк
- ТКАктриса
Тесса
Козма
- КМАктриса
Кристен
МакКаллок
- НСАктёр
Ник
Смит
- КПАктёр
Колин
Парадайн
- ЭГАктриса
Энджел
Галлего
- ЛТАктриса
Лора
Тремблей
- КБАктриса
Кристина
Брайсон
- ИМАктёр
Иэн
Мэлоун
- ИМСценарист
Иэн
Мэлоун
- КДСценарист
Крэйг
Дэвид Уоллес
- ЭФПродюсер
Эви
Федергрин
- ЛТПродюсер
Лора
Тремблей
- ЛСПродюсер
Лорен
Сааримаки
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- МАХудожница
Мэрил
Аллиса Ромо