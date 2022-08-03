Испания, 1970-е. Писатель Антонио Прието поселяется в тихой деревушке Кинтанар в горах Андалусии, чтобы найти вдохновение для нового романа ужасов. Что ж, место он выбрал удачное — в арендованном доме слышатся страшные звуки, в окрестных лесах происходят загадочные убийства, а коренное население убеждено, что Кинтанар проклят. Сумеет ли Антонио выжить, чтобы пустить этот материал в работу?

