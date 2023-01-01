Проклятие джинна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Семья переезжает в дом у моря, но на новом месте ее ждет настоящий кошмар. Хоррор «Проклятие джинна» — фильм из Таиланда о зле, от которого невозможно избавиться.



Вин вместе с женой Джой и дочерьми Лин и Миной переезжает из Бангкока в приморский город Наратхиват, где планирует начать новую жизнь. Джой презирает Вина за недавнюю измену и неподъемные долги, в которые он влез ради любовницы. Однако жена соглашается дать супругу еще один шанс ради детей. Тем временем в округе учащаются случаи одержимости — в людей вселяются злобные джинны, справиться с которыми помогают местные шаманы. Постепенно Джой начинает подозревать, что ее тоже преследуют злые духи. Мог ли кто-то наложить на их семью смертельное заклинание?



Удастся ли Вину защитить семью от темной магии и какие секреты он скрывает от родных, вы узнаете из хоррора «Проклятие джинна» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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