Проклятие деревни Инунаки (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юма со своей девушкой Акиной попадают в давно несуществующую деревню Инунаки, после чего Акина становится сама не своя, постоянно напевает какую-то песню и в результате кончает с собой. Когда Юма решает вернуться в проклятую деревню, за ним увязывается младший брат Кота, и оба бесследно исчезают. Мать в истерике, отец заявляет, что больше не хочет иметь ничего общего с их грязной кровью, а сестре Канаэ, которая с детства пытается не замечать призраков, придётся спасать братьев и разгадывать тайну мистической деревни Инунаки.



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