Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Актёры
АктрисаJanice (в титрах: Talitha Bateman)
Талита БейтманTalitha Eliana Bateman
АктрисаLinda
Лулу УилсонLulu Wilson
АктрисаSister Charlotte
Стефани СигманStephanie Sigman
АктёрSamuel Mullins
Энтони ЛаПальяAnthony LaPaglia
АктрисаEsther Mullins
Миранда ОттоMiranda Otto
АктрисаBee
Самара ЛиSamara Lee
АктёрVictor Palmeri
Брэд ГринквистBrad Greenquist
АктрисаCarol (в титрах: Grace Fulton)
Грейс Кэролайн КарриGrace Caroline Currey
АктрисаNancy