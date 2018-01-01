Wink
Фильмы
Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Режиссёры

Дэвид Ф. Сандберг

Дэвид Ф. Сандберг

David F. Sandberg
Режиссёр

Актёры

Талита Бейтман

Талита Бейтман

Talitha Eliana Bateman
АктрисаJanice (в титрах: Talitha Bateman)
Лулу Уилсон

Лулу Уилсон

Lulu Wilson
АктрисаLinda
Стефани Сигман

Стефани Сигман

Stephanie Sigman
АктрисаSister Charlotte
Энтони ЛаПалья

Энтони ЛаПалья

Anthony LaPaglia
АктёрSamuel Mullins
Миранда Отто

Миранда Отто

Miranda Otto
АктрисаEsther Mullins
Самара Ли

Самара Ли

Samara Lee
АктрисаBee
Брэд Гринквист

Брэд Гринквист

Brad Greenquist
АктёрVictor Palmeri
Грейс Кэролайн Карри

Грейс Кэролайн Карри

Grace Caroline Currey
АктрисаCarol (в титрах: Grace Fulton)
Филиппа Култхард

Филиппа Култхард

Philippa Coulthard
АктрисаNancy

Сценаристы

Гари Доберман

Гари Доберман

Gary Dauberman
Сценарист

Продюсеры

Ричард Бренер

Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Драгилева

Анна Драгилева

Актриса дубляжа
Ольга Мешкова

Ольга Мешкова

Актриса дубляжа
Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Нина Тобилевич

Актриса дубляжа

Операторы

Максим Александр

Максим Александр

Maxime Alexandre
Оператор

Композиторы

Бенджамин Уоллфиш

Бенджамин Уоллфиш

Benjamin Wallfisch
Композитор