Проклятие Аннабель: Зарождение зла (фильм, 2017) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Некоторые двери лучше не открывать. Хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» — фильм 2017 года, который рассказывает историю появления жуткой игрушки.
После смерти дочери кукольник Сэмюэл Маллинс и его жена Эстер думают, что душа погибшей девочки вселяется в созданную мужчиной фарфоровую куклу. Осознание, что их обманули, и теперь игрушка стала вместилищем для демона, приходит к супругам слишком поздно. Они, как могут, пытаются обезопасить себя и прячут куклу в запертую комнату, входить в которую строго-настрого запрещено. Спустя много лет Маллинсы приглашают пожить в их доме монахиню и нескольких сирот, которые лишились крыши над головой из-за закрытия приюта. Стоит ли удивляться, что одна из девочек в первую же ночь нарушит запрет и отопрет дверь в комнату, где томится одержимая демоном кукла?
Если вы думаете, что не боитесь мрачных подвалов, скрипящих полов и демонов, которые прячутся в привычным нам вещах, пришло время проверить. насколько в действительности крепки ваши нервы. Смотреть «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» — отличный способ сделать это.
Проклятие Аннабель: Зарождение зла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дэвид
Ф. Сандберг
- ТБАктриса
Талита
Бейтман
- ЛУАктриса
Лулу
Уилсон
- ССАктриса
Стефани
Сигман
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- МОАктриса
Миранда
Отто
- СЛАктриса
Самара
Ли
- БГАктёр
Брэд
Гринквист
- ГКАктриса
Грейс
Кэролайн Карри
- ФКАктриса
Филиппа
Култхард
- ГДСценарист
Гари
Доберман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- МАОператор
Максим
Александр
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш