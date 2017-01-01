Проклятие Аннабель: Зарождение зла (фильм, 2017) смотреть онлайн

Некоторые двери лучше не открывать. Хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» — фильм 2017 года, который рассказывает историю появления жуткой игрушки.



После смерти дочери кукольник Сэмюэл Маллинс и его жена Эстер думают, что душа погибшей девочки вселяется в созданную мужчиной фарфоровую куклу. Осознание, что их обманули, и теперь игрушка стала вместилищем для демона, приходит к супругам слишком поздно. Они, как могут, пытаются обезопасить себя и прячут куклу в запертую комнату, входить в которую строго-настрого запрещено. Спустя много лет Маллинсы приглашают пожить в их доме монахиню и нескольких сирот, которые лишились крыши над головой из-за закрытия приюта. Стоит ли удивляться, что одна из девочек в первую же ночь нарушит запрет и отопрет дверь в комнату, где томится одержимая демоном кукла?



Если вы думаете, что не боитесь мрачных подвалов, скрипящих полов и демонов, которые прячутся в привычным нам вещах, пришло время проверить. насколько в действительности крепки ваши нервы. Смотреть «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» — отличный способ сделать это.



Проклятие Аннабель: Зарождение зла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.