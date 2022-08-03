Проклятие Аннабель 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Хоррор-фильм «Проклятие Аннабель 3» 2019 года завершает трилогию о зловещей кукле. Картина также является частью шестисерийной кинофраншизы «Заклятие», рассказывающей об исследователях паранормальных явлений — супругах Уорренах.



Демонологи Эд и Лорейн хотят обезопасить окружающих от одержимой куклы Аннабель и прячут ее в освященный стеклянный шкаф в своей комнате. Но Уорренам приходится уехать по делам из дома, и они оставляют 10-летнюю дочь на попечение молодой няни, а та берет с собой подругу. Чрезмерное любопытство одной из девушек приводит к тому, что Аннабель оказывается на свободе и превращает жизнь всей троицы в кошмар.



Картина умело нагнетает саспенс, пугая не только скримерами, но темной атмосферой и постоянным предчувствием опасности. Если вы предпочитаете не кровавые фильмы ужасов, а психологические хорроры, смотреть «Проклятие Аннабель 3» вам точно понравится.

