Wink
Фильмы
Прогулка по солнечному свету HD

Прогулка по солнечному свету HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Walking on Sunshine HD
Мюзикл93 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После красивого, бурного и стремительного романа Мэдди и Раф принимают решение пожениться. Мэдди счастлива. Она готовится к церемонии, приглашает гостей, среди которых — ее любимая сестра Тэйлор. Кто мог предположить, что между Рафом и Тэйлор была когда-то страстная любовь, которая, как оказалось, вовсе не угасла…

Жанр
Мюзикл
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по солнечному свету HD»