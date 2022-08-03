Прогулка по солнечному свету HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Walking on Sunshine HD
Мюзикл93 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После красивого, бурного и стремительного романа Мэдди и Раф принимают решение пожениться. Мэдди счастлива. Она готовится к церемонии, приглашает гостей, среди которых — ее любимая сестра Тэйлор. Кто мог предположить, что между Рафом и Тэйлор была когда-то страстная любовь, которая, как оказалось, вовсе не угасла…
ЖанрМюзикл
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Макс
Джива
- ДПРежиссёр
Дания
Пасквини
- ДМАктёр
Джулио
Мария Беррути
- АШАктриса
Анабель
Шолей
- ГУАктёр
Грег
Уайз
- ЛЛАктриса
Леона
Льюис
- КБАктриса
Кэти
Брэнд
- ЛХАктёр
Люк
Хоуп
- СФАктриса
Сьюзэн
Фордхэм
- СААктриса
Саманта
Аллейне
- ДРПродюсер
Джеймс
Ричардсон
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДМХудожник
Джеймс
Морралл
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли