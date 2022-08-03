Прогулка по солнечному свету HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

После красивого, бурного и стремительного романа Мэдди и Раф принимают решение пожениться. Мэдди счастлива. Она готовится к церемонии, приглашает гостей, среди которых — ее любимая сестра Тэйлор. Кто мог предположить, что между Рафом и Тэйлор была когда-то страстная любовь, которая, как оказалось, вовсе не угасла…

