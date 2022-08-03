Профессор Почемушкин. Если продырявить Землю насквозь, можно ли оказаться на другой стороне? (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Профессор Почемушкин. Если продырявить Землю насквозь, можно ли оказаться на другой стороне?
Мультфильм, Для самых маленьких18+
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О фильме
У Серeжи Почемучкина возник вопрос: если продырявить Землю насквозь, можно ли оказаться на еe другой стороне? И если да, то за сколько можно было бы это сделать, например, на велосипеде? Давайте узнаем, как устроена земная кора, где находится мантия, что такое ядро.