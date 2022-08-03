У Серeжи Почемучкина возник вопрос: если продырявить Землю насквозь, можно ли оказаться на еe другой стороне? И если да, то за сколько можно было бы это сделать, например, на велосипеде? Давайте узнаем, как устроена земная кора, где находится мантия, что такое ядро.

