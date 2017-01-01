Проект «Токио» (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Снова двое незнакомцев посреди шумного Токио пытаются услышать себя и друг друга – не без трудностей перевода. Главных героев в камерной короткометражке режиссера «Девочек» Ричарда Шепарда сыграли звезда «Безумцев» и «Рассказа служанки» Элизабет Мосс и Эбон Мосс-Бакрак (бойфренд Марни из «Девочек»). Холеный красавчик Себастьян, успешный бизнесмен из Бруклина, оказывается в далекой японской столице по делам компании. Но здесь ему будет совсем не до работы – в своем отеле он повстречает загадочную незнакомку. Между этими двумя совершенно непохожими на первый взгляд людьми сразу возникнет химия, непреодолимое влечение, которое заставит их открыться и обнаружить много общего, например, темное прошлое. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- СКАктёр
Сюсаку
Какидзава
- Актриса
Элизабет
Мосс
- МСАктёр
Манато
Сэкигути
- КТАктёр
Кадзутака
Такахаси
- КЯАктёр
Кэн
Ямамура
- СРПродюсер
Стэйси
Райсс
- Продюсер
Ричард
Шепард
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ЭБМонтажёр
Эрин
Браун
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- РККомпозитор
Рольф
Кент