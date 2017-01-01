Проект «Токио» (фильм, 2017) смотреть онлайн

Снова двое незнакомцев посреди шумного Токио пытаются услышать себя и друг друга – не без трудностей перевода. Главных героев в камерной короткометражке режиссера «Девочек» Ричарда Шепарда сыграли звезда «Безумцев» и «Рассказа служанки» Элизабет Мосс и Эбон Мосс-Бакрак (бойфренд Марни из «Девочек»). Холеный красавчик Себастьян, успешный бизнесмен из Бруклина, оказывается в далекой японской столице по делам компании. Но здесь ему будет совсем не до работы – в своем отеле он повстречает загадочную незнакомку. Между этими двумя совершенно непохожими на первый взгляд людьми сразу возникнет химия, непреодолимое влечение, которое заставит их открыться и обнаружить много общего, например, темное прошлое. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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