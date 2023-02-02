Проект «Сущность» (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.32019, Entity Project
Ужасы83 мин18+
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О фильме
Псевдодокументальный хоррор о шести девушках, которые приезжают снимать любительское расследование в дом, где когда-то проходил экзорцизм. В 1998 году девушка Триша Вудс стала жертвой злых духов, и над ней провели ритуал изгнания демонов. С тех пор дом, который стал местом этих событий, превратился в достопримечательность для туристов. Именно туда в 2018 году приезжают Джанда, Джиа, Стефани, Талиша, Каро и Валентина — команда кинолюбительниц, которые собираются снять собственное расследование и раскрыть местные тайны. Но им всем предстоит стать частью новой жуткой легенды. Какая именно судьба их ожидает, узнаете из фильма «Проект „Сущность“» (2019), который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
3.5 IMDb