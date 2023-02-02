Проект «Сущность» (фильм, 2019) смотреть онлайн

Псевдодокументальный хоррор о шести девушках, которые приезжают снимать любительское расследование в дом, где когда-то проходил экзорцизм. В 1998 году девушка Триша Вудс стала жертвой злых духов, и над ней провели ритуал изгнания демонов. С тех пор дом, который стал местом этих событий, превратился в достопримечательность для туристов. Именно туда в 2018 году приезжают Джанда, Джиа, Стефани, Талиша, Каро и Валентина — команда кинолюбительниц, которые собираются снять собственное расследование и раскрыть местные тайны. Но им всем предстоит стать частью новой жуткой легенды. Какая именно судьба их ожидает, узнаете из фильма «Проект „Сущность“» (2019), который можно смотреть онлайн на Wink.

