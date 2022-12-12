Проект «Монстр»
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Проект «Монстр»

Проект «Монстр» (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.92017, PROEKT-MONSTR
Ужасы94 мин18+

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О фильме

Девон и Джамал снимают фейковые ролики про монстров и выкладывают их на Youtube. Они решают пойти дальше — публикуют объявление о поиске тех сумасшедших, кто считает себя чудовищем и желает участвовать в съёмках. Трое откликнувшихся назвались вампиршей, оборотнем и одержимой демоном, а к проекту подключаются бывшая девушка Девона и друг Джамала. Компания арендует старый дом в лесу и в новолуние приглашает монстров на съёмку — отличное место и время, чтобы провести незабываемую ночь в весёлой компании.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb