Проект «Монстр» (фильм, 2017) смотреть онлайн
5.92017, PROEKT-MONSTR
Ужасы94 мин18+
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О фильме
Девон и Джамал снимают фейковые ролики про монстров и выкладывают их на Youtube. Они решают пойти дальше — публикуют объявление о поиске тех сумасшедших, кто считает себя чудовищем и желает участвовать в съёмках. Трое откликнувшихся назвались вампиршей, оборотнем и одержимой демоном, а к проекту подключаются бывшая девушка Девона и друг Джамала. Компания арендует старый дом в лесу и в новолуние приглашает монстров на съёмку — отличное место и время, чтобы провести незабываемую ночь в весёлой компании.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ВМРежиссёр
Виктор
Мэтью
- ДБАктёр
Джастин
Брюнинг
- МЦАктриса
Мюриэлль
Цукер
- ТХАктёр
Тоби
Хемингуэй
- ИЗАктриса
Ивонн
Зима
- ДСАктёр
Джим
Сторм
- ССАктриса
Сусан
Стангл
- ФСАктёр
Филлип
Себал
- ВМСценарист
Виктор
Мэтью
- ВМПродюсер
Виктор
Мэтью
- ФСПродюсер
Филлип
Себал
- КХХудожница
Киа
Хинтон
- ФСМонтажёр
Филлип
Себал
- ФСОператор
Филлип
Себал
- ПТКомпозитор
Пинар
Топрак