Проект «Монстр» (фильм, 2017) смотреть онлайн

Девон и Джамал снимают фейковые ролики про монстров и выкладывают их на Youtube. Они решают пойти дальше — публикуют объявление о поиске тех сумасшедших, кто считает себя чудовищем и желает участвовать в съёмках. Трое откликнувшихся назвались вампиршей, оборотнем и одержимой демоном, а к проекту подключаются бывшая девушка Девона и друг Джамала. Компания арендует старый дом в лесу и в новолуние приглашает монстров на съёмку — отличное место и время, чтобы провести незабываемую ночь в весёлой компании.

