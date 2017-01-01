Про Рок
Wink
Фильмы
Про Рок

Про Рок (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.32017, Про Рок
Документальные124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История трех молодых музыкантов, которые идут к своей мечте, по пути сталкиваясь с привычными каждому явлениями: с рутиной повседневности, с переменами в личной жизни, с нехваткой образования и денег, с потоками чужих интересов. На каждой развилке в пути трое героев отвечают на главные вопросы: чего именно я хочу и туда ли я иду?

Про Рок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb