Про Рок (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.32017, Про Рок
Документальные124 мин18+
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Сюжет
История трех молодых музыкантов, которые идут к своей мечте, по пути сталкиваясь с привычными каждому явлениями: с рутиной повседневности, с переменами в личной жизни, с нехваткой образования и денег, с потоками чужих интересов. На каждой развилке в пути трое героев отвечают на главные вопрос�ы: чего именно я хочу и туда ли я иду?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЕГРежиссёр
Евгений
Григорьев
- ССАктёр
Слава
Солдатов
- ИКАктёр
Илья
Кузьминых
- НБАктёр
Никита
Бобров
- ВШАктёр
Владимир
Шахрин
- СБАктёр
Сергей
Бобунец
- АПАктёр
Александр
Пантыкин
- ОГАктёр
Олег
Гененфельд
- МСАктёр
Михаил
Симаков
- СПАктёр
Сергей
Панасенков
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- АСПродюсер
Анна
Селянина
- ВЛПродюсер
Виктория
Лупик
- КЛМонтажёр
Константин
Ларионов
- ААОператор
Артём
Анисимов