Про Рок (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История трех молодых музыкантов, которые идут к своей мечте, по пути сталкиваясь с привычными каждому явлениями: с рутиной повседневности, с переменами в личной жизни, с нехваткой образования и денег, с потоками чужих интересов. На каждой развилке в пути трое героев отвечают на главные вопрос�ы: чего именно я хочу и туда ли я иду?



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