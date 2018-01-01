Wink
Детям
Про Ерша Ершовича
Актёры и съёмочная группа фильма «Про Ерша Ершовича»

Актёры и съёмочная группа фильма «Про Ерша Ершовича»

Режиссёры

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Режиссёр

Актёры

Лев Дуров

Лев Дуров

Актёрозвучка
Феликс Иванов

Феликс Иванов

Актёрозвучка

Сценаристы

Вадим Курчевский

Вадим Курчевский

Сценарист

Продюсеры

Глеб Ковров

Глеб Ковров

Продюсер

Художники

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Художник

Монтажёры

Галина Филатова

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Ян Топпер

Ян Топпер

Оператор

Композиторы

Владимир Мартынов

Владимир Мартынов

Композитор