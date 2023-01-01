Призраки (фильм, 1996) смотреть онлайн

После перевода на новый участок офицер полиции Майкл Роудз, узнает, что многие его коллеги входят в хорошо законспирированную и высокоорганизованную банду под названием «Призраки». Начав раскапывать факты коррупции, Роудз становится мишенью для своих коллег. За излишнее «любопытство» ему выносят смертный приговор.



Во время рискованных операций его все время пытаются подставить под пули, и лишь чудом Роудзу удается оставаться в живых. Все его попытки обратиться за помощью в ФБР оказываются бесполезными. А когда к нему приставляют нового напарника, молодого офицера Кита Де Брулера, которому открыто покровительствует лидер «Призраков», Роудз понимает что его смерть - лишь вопрос времени…



Призраки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.