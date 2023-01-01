Призраки (фильм, 1996) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После перевода на новый участок офицер полиции Майкл Роудз, узнает, что многие его коллеги входят в хорошо законспирированную и высокоорганизованную банду под названием «Призраки». Начав раскапывать факты коррупции, Роудз становится мишенью для своих коллег. За излишнее «любопытство» ему выносят смертный приговор.
Во время рискованных операций его все время пытаются подставить под пули, и лишь чудом Роудзу удается оставаться в живых. Все его попытки обратиться за помощью в ФБР оказываются бесполезными. А когда к нему приставляют нового напарника, молодого офицера Кита Де Брулера, которому открыто покровительствует лидер «Призраков», Роудз понимает что его смерть - лишь вопрос времени…
Призраки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МВРежиссёр
Марио
Ван Пиблз
- МВРежиссёр
Мелвин
Ван Пиблз
- Актёр
Зэк
Гренье
- СУАктриса
Синда
Уильямс
- МВАктёр
Мелвин
Ван Пиблз
- Актёр
Джош
Бролин
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- БСАктёр
Брюс
Смоланофф
- УМАктёр
Уильям
Макдональд
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- ШМАктёр
Шон
МакКэнн
- РНСценарист
Рик
Наткин
- ККПродюсер
Карен
Кинг
- МВПродюсер
Мелвин
Ван Пиблз
- МВПродюсер
Марио
Ван Пиблз
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- МБХудожница
Максин
Бэйкер
- ББМонтажёр
Билл
Батлер
- ЛБКомпозитор
Ларри
Браун