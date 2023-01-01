Призраки (фильм, 1987) смотреть онлайн

Группа археологов пробирается в таинственные катакомбы, которые были недоступны для человечества многие века. На опечатанной двери профессор читает загадочную надпись: «Приглашенное или нет, но зло скоро придет к Вам!». Естественно, когда искатели приключений открывают дверь, зло вырывается на поверхность земли и начинает истреблять представителей человеческого рода.



