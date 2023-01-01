Призраки (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Spettri
Ужасы18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Группа археологов пробирается в таинственные катакомбы, которые были недоступны для человечества многие века. На опечатанной двери профессор читает загадочную надпись: «Приглашенное или нет, но зло скоро придет к Вам!». Естественно, когда искатели приключений открывают дверь, зло вырывается на поверхность земли и начинает истреблять представителей человеческого рода.
- МАРежиссёр
Марчелло
Аваллоне
- МДАктёр
Массимо
Де Росси
- ДПАктёр
Джон
Пеппер
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- ТМАктриса
Трин
Микельсен
- МГАктёр
Маттео
Гаццоло
- ЛГАктриса
Лаурентина
Гидотти
- РДАктёр
Риккардо
Де Торребруна
- РПАктёр
Риккардо
Парисио Перротти
- АПСценарист
Андреа
Пургатори
- МАСценарист
Марчелло
Аваллоне
- ДССценарист
Дардано
Саккетти
- МТСценарист
Маурицио
Тедеско
- ГГПродюсер
Гуалтьеро
Гатто
- МТПродюсер
Маурицио
Тедеско
- ММХудожник
Маурицио
Маркителли
- ДРКомпозитор
Данило
Ри
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли