Призраки
Фильмы
Призраки

Призраки (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Spettri
Ужасы18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Группа археологов пробирается в таинственные катакомбы, которые были недоступны для человечества многие века. На опечатанной двери профессор читает загадочную надпись: «Приглашенное или нет, но зло скоро придет к Вам!». Естественно, когда искатели приключений открывают дверь, зло вырывается на поверхность земли и начинает истреблять представителей человеческого рода.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки»