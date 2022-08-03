Призраки Шэрон Тейт (фильм, 2019) смотреть онлайн

Многообещающая голливудская красавица Шэрон Тейт ждет первенца от своего супруга Романа Полански и переезжает в уединенный особняк в Лос-Анджелесе, где вместе с лучшими друзьями ждет возвращения мужа со съемок. Беременную актрису начинают мучить видения о страшном человеке и скорой гибели.

