Призраки Шэрон Тейт (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, The Haunting of Sharon Tate
Ужасы, Триллер86 мин18+
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О фильме
Многообещающая голливудская красавица Шэрон Тейт ждет первенца от своего супруга Романа Полански и переезжает в уединенный особняк в Лос-Анджелесе, где вместе с лучшими друзьями ждет возвращения мужа со съемок. Беременную актрису начинают мучить видения о страшном человеке и скорой гибели.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэниэл
Фаррандс
- Актриса
Хилари
Дафф
- ДБАктёр
Джонатан
Беннетт
- ЛХАктриса
Лидия
Хёрст
- ПШАктёр
Павел
Шайда
- РКАктёр
Райан
Каргилл
- ТДАктёр
Тайлер
Джонсон
- БПАктриса
Белла
Поупэ
- ФСАктриса
Файвел
Стюарт
- БМАктёр
Бен
Меллиш
- Актриса
Сьюзэн
Аткинс
- ДФСценарист
Дэниэл
Фаррандс
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фаррандс
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Грищенко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- ЗМХудожник
Зак
Мацганис