Призраки Шэрон Тейт
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Призраки Шэрон Тейт

Призраки Шэрон Тейт (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.22019, The Haunting of Sharon Tate
Ужасы, Триллер86 мин18+

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О фильме

Многообещающая голливудская красавица Шэрон Тейт ждет первенца от своего супруга Романа Полански и переезжает в уединенный особняк в Лос-Анджелесе, где вместе с лучшими друзьями ждет возвращения мужа со съемок. Беременную актрису начинают мучить видения о страшном человеке и скорой гибели.

Страна
США, Мексика
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки Шэрон Тейт»