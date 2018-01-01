Wink
Фильмы
Призраки квартиры 203
Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки квартиры 203»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки квартиры 203»

Режиссёры

Бен Джаггер

Бен Джаггер

Ben Jagger
Режиссёр

Актёры

Франческа Ксереб

Франческа Ксереб

Francesca Xuereb
АктрисаKim White
Виктория Винярская

Виктория Винярская

АктрисаIzzy Davis
Эрик Виганд

Эрик Виганд

Eric Wiegand
АктёрIan
Скотт Гремиллион

Скотт Гремиллион

Scott Gremillion
АктёрRonan
Рик ЛаКур

Рик ЛаКур

Rick LaCour
АктёрMilton Briggs
Куинн Нер

Куинн Нер

Quinn Nehr
АктёрTony
Сэм А Коулман

Сэм А Коулман

Sam A Coleman
АктёрSteve
Тимоти Т. МакКинни

Тимоти Т. МакКинни

Timothy McKinney
АктёрDr. Phillips
Пэт Киртон

Пэт Киртон

Pat Kirton
АктёрSamuel White
Сьюзэн Киртон

Сьюзэн Киртон

Susan Kirton
АктрисаAnn White

Сценаристы

Бен Джаггер

Бен Джаггер

Ben Jagger
Сценарист
Джон Поликуин

Джон Поликуин

John Poliquin
Сценарист
Ник Ричи

Ник Ричи

Nick Richey
Сценарист

Продюсеры

Бенжамин Андерсон

Бенжамин Андерсон

Benjamin Anderson
Продюсер
Кэт Макфи

Кэт Макфи

Kat McPhee
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктория Войнич-Слуцкая

Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Екатерина Ландо

Екатерина Ландо

Актриса дубляжа
Петр Вечерков

Петр Вечерков

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Александр Машанов

Александр Машанов

Актёр дубляжа

Художники

Рис Рорк

Рис Рорк

Reece Roark
Художник

Монтажёры

Дж. Колби Долер

Дж. Колби Долер

J.C. Doler
Монтажёр