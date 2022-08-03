Призраки квартиры 203 (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Несмотря на привлекательную цену и винтажный интерьер, никто из арендаторов квартиры 203 не задерживается в ней надолго. Всe дело в странной дыре в стене, которую никому не удается заделать. Впрочем, незавидная репутация этого места не смущает студенток Иззи и Кэм, и они решают снять квартиру 203. Злосчастную дыру подруги завешивают зеркалом, но эффект оказывается недолгим – ночью зеркало падает на пол. Пытаясь понять, почему это произошло, Иззи засовывает руку в дыру… К чему это приведет?
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- БДРежиссёр
Бен
Джаггер
- ФКАктриса
Франческа
Ксереб
- ВВАктриса
Виктория
Винярская
- ЭВАктёр
Эрик
Виганд
- СГАктёр
Скотт
Гремиллион
- РЛАктёр
Рик
ЛаКур
- КНАктёр
Куинн
Нер
- СААктёр
Сэм
А Коулман
- ТТАктёр
Тимоти
Т. МакКинни
- ПКАктёр
Пэт
Киртон
- СКАктриса
Сьюзэн
Киртон
- БДСценарист
Бен
Джаггер
- ДПСценарист
Джон
Поликуин
- НРСценарист
Ник
Ричи
- БАПродюсер
Бенжамин
Андерсон
- КМПродюсер
Кэт
Макфи
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- РРХудожник
Рис
Рорк
- ДКМонтажёр
Дж.
Колби Долер