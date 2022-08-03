Призраки квартиры 203
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Призраки квартиры 203
6.52022, Room 203
Ужасы, Драма99 мин18+

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Призраки квартиры 203 (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Несмотря на привлекательную цену и винтажный интерьер, никто из арендаторов квартиры 203 не задерживается в ней надолго. Всe дело в странной дыре в стене, которую никому не удается заделать. Впрочем, незавидная репутация этого места не смущает студенток Иззи и Кэм, и они решают снять квартиру 203. Злосчастную дыру подруги завешивают зеркалом, но эффект оказывается недолгим – ночью зеркало падает на пол. Пытаясь понять, почему это произошло, Иззи засовывает руку в дыру… К чему это приведет?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки квартиры 203»