Призраки квартиры 203 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Несмотря на привлекательную цену и винтажный интерьер, никто из арендаторов квартиры 203 не задерживается в ней надолго. Всe дело в странной дыре в стене, которую никому не удается заделать. Впрочем, незавидная репутация этого места не смущает студенток Иззи и Кэм, и они решают снять квартиру 203. Злосчастную дыру подруги завешивают зеркалом, но эффект оказывается недолгим – ночью зеркало падает на пол. Пытаясь понять, почему это произошло, Иззи засовывает руку в дыру… К чему это приведет?

