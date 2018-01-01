Wink
Фильмы
Призраки Абу-Грэйб
Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки Абу-Грэйб»

Режиссёры

Рори Кеннеди

Rory Kennedy
Режиссёр

Актёры

Израэль Ривера

Israel Rivera
Актёр
Меган Амбул Гранер

Megan Ambuhl Graner
Актриса
Жаваль Дэвис

Javal Davis
Актёр
Джон Йу

John Yoo
Актёр
Альберта Мора

Alberta Mora
Актёр
Скотт Хортон

Scott Horton
Актёр
Марк Дэннер

Mark Danner
Актёр
Джон Хатсон

John Hutson
Актёр
Дональд Рамсфельд

Donald Rumsfeld
Актёр
Дик Чейни

Dick Cheney
Актёр

Сценаристы

Джек Янгельсон

Jack Youngelson
Сценарист

Продюсеры

Лиз Гарбус

Liz Garbus
Продюсер
Рори Кеннеди

Rory Kennedy
Продюсер
Джек Янгельсон

Jack Youngelson
Продюсер
Нэнси Абрахам

Nancy Abraham
Продюсер

Монтажёры

Сари Гилман

Sari Gilman
Монтажёр

Операторы

Том Харвитц

Tom Hurwitz
Оператор

Композиторы

Мириам Катлер

Miriam Cutler
Композитор