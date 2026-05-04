Призрак в камере
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Призрак в камере

Фильм Призрак в камере

2026, Hantu Dalam Sel
Ужасы, Триллер18+
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О фильме

В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития.

Страна
Индонезия, Южная Корея
Жанр
Комедия, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак в камере»