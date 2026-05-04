Фильм Призрак в камере
2026, Hantu Dalam Sel
Ужасы, Триллер18+
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О фильме
В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития.
СтранаИндонезия, Южная Корея
ЖанрКомедия, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
7.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Джоко
Анвар
- АААктёр
Абимана
Арьясатья
- АСАктёр
Амин
Сугандхи
- АБАктёр
Арсвенди
Бенин Свара
- БПАктёр
Бронт
Паларае
- ЭААктёр
Энди
Арфиан
- ФВАктёр
Фаиз
Вишал
- ХСАктёр
Хайдар
Салишз
- ХЮАктёр
Хо
Юйхан
- ИТАктёр
Ичал
Танджун
- КНАктёр
Кики
Нарендра
- ЛСАктёр
Лукман
Сарди
- МЛАктёр
Майк
Лукок
- РДАктёр
Рио
Деванто
- ТМАктёр
Тони
Мерле
- ТСАктёр
Тора
Судиро
- ЙПАктёр
Йога
Пратама
- ДАСценарист
Джоко
Анвар
- ДАПродюсер
Джоко
Анвар
- ТХПродюсер
Тиа
Хасибуан
- ИТОператор
Ичал
Танджун
- ТМКомпозитор
Тони
Мерле
- АНКомпозитор
Агхи
Нароттама