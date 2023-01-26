Призрачно-белый
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Призрачно-белый

Призрачно-белый (фильм, 2022) смотреть онлайн

4.72022, Призрачно-белый
Драма, Военный95 мин18+

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О фильме

Марис — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом. Следуя за братом, он уходит из мирной деревни и устраивается на военную службу. Там он встречает молодую женщину Лию, осужденную на смерть. Её глазами Марис видит себя. Для Лии и для всех, кто в будущем встретит его имя в архиве, Марис останется убийцей.

Страна
Германия, Израиль, Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb