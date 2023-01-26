Призрачно-белый (фильм, 2022) смотреть онлайн
4.72022, Призрачно-белый
Драма, Военный95 мин18+
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О фильме
Марис — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом. Следуя за братом, он уходит из мирной деревни и устраивается на военную службу. Там он встречает молодую женщину Лию, осужденную на смерть. Её глазами Марис видит себя. Для Лии и для всех, кто в будущем встретит его имя в архиве, Марис останется убийцей.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МИРежиссёр
Мария
Игнатенко
- ГБАктёр
Георгий
Бергал
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- АКАктёр
Андрей
Кривенок
- НЗАктриса
Надежда
Зеленова
- МИСценарист
Мария
Игнатенко
- КФСценарист
Константин
Фам
- КФПродюсер
Константин
Фам
- ЕОПродюсер
Егор
Одинцов
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- ЛКПродюсер
Ленн
Кудрявицки
- МИМонтажёр
Мария
Игнатенко
- АГОператор
Антон
Громов