Привет, мне пора
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Привет, мне пора

Привет, мне пора (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Hello I Must Be Going
Драмы, Комедии89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эми Мински разведена и деморализована, и ее перспективы на будущее весьма малообещающи. В возрасте 35 лет ей приходится вернуться в родительский дом. В тот момент, когда ожидание любви становится нестерпимо, и депрессия подходит близко, на горизонте появляется самоуверенный прекрасный 19-летний юноша. Он разжигает в Эми тлевший фитилек страсти и неожиданно освещает возможный путь к самопознанию.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привет, мне пора»

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