Привет, мне пора (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Hello I Must Be Going
Драмы, Комедии89 мин18+
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Сюжет
Эми Мински разведена и деморализована, и ее перспективы на будущее весьма малообещающи. В возрасте 35 лет ей приходится вернуться в родительский дом. В тот момент, когда ожидание любви становится нестерпимо, и депрессия подходит близко, на горизонте появляется самоуверенный прекрасный 19-летн�ий юноша. Он разжигает в Эми тлевший фитилек страсти и неожиданно освещает возможный путь к самопознанию.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тодд
Луисо
- Актриса
Мелани
Лински
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актриса
Блайт
Даннер
- ДРАктёр
Джон
Рубинстайн
- ДУАктриса
Джули
Уайт
- СЧАктриса
Сара
Чейз
- ДЭАктёр
Дэниэл
Э�рик Голд
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- ДФАктёр
Дэн
Футтерман
- МСАктриса
Мира
Симхан
- СКСценарист
Сара
Коскофф
- ГСПродюсер
Ганс
С. Риттер
- МДПродюсер
Мэри
Джейн Скалски
- ДГПродюсер
Джонатан
Грэй
- БГПродюсер
Бинго
Губельман
- ДРХудожница
Дэниэл
Р. Керстинг
- ТММонтажёр
Том
МакАрдл
- ЛВКомпозитор
Лаура
Вейрс