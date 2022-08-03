Привет, Джули!
Wink
Фильмы
Привет, Джули!

Привет, Джули! (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.72010, Flipped
Драма, Комедия86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джули Бейкер влюбляется в Брайса Лоски, однако девушка его не интересует. В старших классах Джули охладевает к Брайсу, однако парень, наоборот, начинает ею увлекаться.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привет, Джули!»