Прирожденная наездница
Актёры и съёмочная группа фильма «Прирожденная наездница»

Актёры

Дениз Ричардс

Denise Richards
АктрисаAunt Glo
Джоуи Лоуренс

Joey Lawrence
АктёрWilliam Davidson
Мадлен Кэрролл

Madeline Carroll
АктрисаLily Davidson
Касси Томсон

Cassi Thomson
АктрисаAva Allister
Ник Сирси

Nick Searcy
АктёрChuck Fromer
Грейс Джонстон

Grace Johnston
АктрисаLily's Mom
Эмбер Монтана

Amber Frank
АктрисаJamie Wright
Оливия Джордан

Olivia Jordan
АктрисаCoach Matthews
Самба Шутте

Samba Schutte
АктёрDriver
Коннор Макрэйт

Connor McRaith
АктёрGil Fromer

Продюсеры

Кристофер Бёргард

Christopher Burgard
Продюсер

Художники

Аня Колесникова

Anya Kolesnikoff
Художница

Монтажёры

Р.Дж. Дэниэл Ханна

R.J. Daniel Hanna
Монтажёр

Операторы

Эндрю Джерик

Andrew Jeric
Оператор