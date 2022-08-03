Прирожденная наездница (фильм, 2018) смотреть онлайн

Родители отправляют Лилли на ранчо к тeтушке Гло. Сначала девушка переживает, что всe лето не увидит друзей, но вскоре обретает нового друга — лошадь по кличке Фисташка. Лилли всерьез увлекается верховой ездой и помогает тeте защитить ранчо от происков соседей, мечтающих отобрать еe землю.

