Природа Карелии. Заповедник Кивач (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Документальное путешествие по заповеднику, который часто называют Карелией в миниатюре.



Заповедник Кивач — один из самых маленьких на территории России. Он занимает всего 11 тысяч гектаров, но в нем можно увидеть все, чем так привлекательна природа Карелии. Свое имя он получил по названию водопада, напоминающего снежную гору. Туристическая слава Кивача началась в XVIII веке, благодаря поэту Гавриле Державину, назначенному местным губернатором. Насладиться красотами природы сюда приезжал и император Александр II. Сейчас земли заповедника остаются практически нетронутыми человеком — для туристов здесь оборудованы экологические тропы, позволяющие безопасно любоваться уникальным лесом.



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