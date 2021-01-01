Принудительная изоляция (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Клаустрофобный триллер о молодоженах, во время локдауна оказавшихся в отеле, где происходит нечто зловещее. Сара и Джон Бёрк остановились на медовый месяц в отеле «Рузвельт» в Голливуде. Как р�аз в это время в мире объявили пандемию Covid-19, и молодожены оказались заперты внутри вместе с двумя оставшимися сотрудниками – менеджером Таем и уборщицей Аделой. Со временем запасы еды начинают истощаться, а Сара замечает все больше странностей, намекающих, что работники отеля что-то скрывают. Действительно ли они одни во всем здании? На Wink фильм «Принудительная изоляция» можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.



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