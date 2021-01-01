Принципиально Документально
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Принципиально Документально

Принципиально Документально (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.52021, Принципиально Документально
Комедии22 мин18+

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Сюжет

Шутки в сторону! Шокирующая правда, о которой больше нельзя молчать. Не самое честное, но зато самое смешное расследование о тайном союзе пенсионеров. Зачем каждой русской бабушке тележка? Куда она ездит каждое утро на общественном транспорте? И почему пожилых людей так притягивает...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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