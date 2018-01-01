Wink
Детям
Принцесса Лебедь: Королевская тайна
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Лебедь: Королевская тайна»

Режиссёры

Ричард Рич

Richard Rich
Режиссёр

Актёры

Нина Херцог

Nina Herzog
АктрисаOdette
Дэвид Лодж

David Lodge
АктёрNiccolo / Number 9
Юрий Ловенталь

Yuri Lowenthal
АктёрPrince Derek
Джозеф Медрано

Joseph Medrano
АктёрLord Rogers / Scully
Дженнифер Миллер

Jennifer Miller
АктрисаQueen Uberta

Сценаристы

Брайан Ниссен

Brian Nissen
Сценарист
Ричард Рич

Richard Rich
Сценарист

Продюсеры

Ричард Рич

Richard Rich
Продюсер
Селдон Янг

Seldon Young
Продюсер
Сьюзэн Гелб

Susan Gelb
Продюсер

Композиторы

Дж Бейтман

J Bateman
Композитор