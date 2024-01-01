Принцесса и тайна гоблинов (фильм, 2024) смотреть онлайн

Когда на королевство нападают гоблины, его принцессе приходится бежать в компании бедного шута. Теперь они — последняя надежда в борьбе со злой королевой. Сказка «Принцесса и тайна гоблинов» — фильм о том, как обманчиво бывает первое впечатление.



Энергичная принцесса Холли недовольна Персилой, второй женой своего отца. Однако даже она не могла представить, что в день свадьбы на их замок нападет армия гоблинов и похитит короля Виктора, оставив у власти ее злобную мачеху. Шут по имени Генри помогает Холли сбежать из королевства и отводит ее в родную деревню, жители которой не жалуют королевскую семью. Принцесса притворяется простолюдинкой и начинает работать на отца Генри. Тем временем Персила, стараясь защитить свою власть, отправляет на поиски принцессы рыцарей.



Сможет ли Холли спастись и восстановить справедливость в королевстве, расскажет фэнтези «Принцесса и тайна гоблинов» (2024), смотреть онлайн которое можно на Wink.



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