Принцесса и тайна гоблинов
Wink
Детям
Принцесса и тайна гоблинов
7.82024, Princess Halle and the Jester
Фэнтези71 мин12+
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Принцесса и тайна гоблинов (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Когда на королевство нападают гоблины, его принцессе приходится бежать в компании бедного шута. Теперь они — последняя надежда в борьбе со злой королевой. Сказка «Принцесса и тайна гоблинов» — фильм о том, как обманчиво бывает первое впечатление.

Энергичная принцесса Холли недовольна Персилой, второй женой своего отца. Однако даже она не могла представить, что в день свадьбы на их замок нападет армия гоблинов и похитит короля Виктора, оставив у власти ее злобную мачеху. Шут по имени Генри помогает Холли сбежать из королевства и отводит ее в родную деревню, жители которой не жалуют королевскую семью. Принцесса притворяется простолюдинкой и начинает работать на отца Генри. Тем временем Персила, стараясь защитить свою власть, отправляет на поиски принцессы рыцарей.

Сможет ли Холли спастись и восстановить справедливость в королевстве, расскажет фэнтези «Принцесса и тайна гоблинов» (2024), смотреть онлайн которое можно на Wink.

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Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb