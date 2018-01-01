Wink
Детям
Принцесса и полцарства
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса и полцарства»

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса и полцарства»

Режиссёры

Карел Янак

Карел Янак

Karel Janak
Режиссёр

Актёры

Матоуш Рамл

Матоуш Рамл

Matous Ruml
Актёр
Марек Эбен

Марек Эбен

Marek Eben
Актёр
Якуб Прахарж

Якуб Прахарж

Jakub Prachar
Актёр
Вероника Фрейманова

Вероника Фрейманова

Veronika Freimanová
Актриса
Мартин Мышичка

Мартин Мышичка

Martin Mysicka
Актёр
Павла Томицова

Павла Томицова

Pavla Tomicova
Актриса
Ондржей Малый

Ондржей Малый

Ondřej Malý
Актёр
Леош Нога

Леош Нога

Leos Noha
Актёр
Владимир Хаузер

Владимир Хаузер

Vladimír Hauser
Актёр
Арност Голдфлам

Арност Голдфлам

Arnost Goldflam
Актёр
Моймир Мадерич

Моймир Мадерич

Mojmír Maderic
Актёр
Зденек Дворак

Зденек Дворак

Zdenek Dvorák
Актёр
Якуб Эльясек

Якуб Эльясек

Jakub Eliasek
Актёр
Петр Костка

Петр Костка

Petr Kostka
Актёр
Павел Новотны

Павел Новотны

Pavel Novotný
Актёр
Ива Синделкова

Ива Синделкова

Iva Sindelková
Актриса
Ивана Углиржова

Ивана Углиржова

Ivana Uhlirova
Актриса

Сценаристы

Петр Гудский

Петр Гудский

Petr Hudský
Сценарист

Операторы

Жан Стастны

Жан Стастны

Jan Stastný
Оператор