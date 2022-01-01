Приложение (фильм, 2022) смотреть онлайн

Талантливый хакер изобретает программу, способную взломать любой аккаунт в любой соцсети. Теперь он становится целью для властей и криминальных авторитетов. Триллер «Приложение» — фильм 2022 года о том, какое могуществ�о дарит информация.



Джеки — один из самых уважаемых хакеров в мире. Благодаря ему на свет появляется мощное приложение, которое может по номеру телефона взламывать аккаунты в соцсетях и получать полный доступ к информации пользователей. Приложение даже способно восстанавливать сообщения и файлы, которые люди уже давно удалили. Новости о разработке облетают весь мир, и теперь жизнь Джеки в опасности. Международная разведка пытается его выследить, а криминальные боссы нанимают убийц, чтобы убрать Джеки и завладеть заветной программой.



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