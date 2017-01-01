Прикончи меня (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Детективный триллер об игре на выживание с неожиданной развязкой. Алекс не большая любительница страшилок, но ради Нэйтана готова потерпеть. Бойфренд пригласил ее на командный хоррор-квест вместо выбывшего друга, и ближайший уик-энд ей придется провести в лесу, разгадывая жутковатые загадки в окружении любителей пощекотать нервы себе и окружающим. Заподозрить неладное стоило бы, когда ведущий отобрал у участников телефоны и объявил их жизни главным призом в игре. Но Нейтан и его друзья проигнорировали недобрые знаки, и квест вышел из-под контроля. Смотрите фильм «Прикончи меня» в лучших традициях молодежных слэшеров онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- МДАктриса
Марсиэ�нн
Дуайер
- КХАктёр
Крис
Хилл
- ЕХАктриса
Ева
Хэмилтон
- ДОАктёр
Джон
Одом
- СЭАктёр
Сэм
Эндаун
- КГАктёр
Камерон
Гордон
- Р’Актёр
Ричард
’Рокки’ Ректор
- ТХАктёр
Том
Харриман
- АГАктёр
Алекс
Галик
- ТАСценарист
Триста
А. Биссет
- РСПродюсер
Ребекка
Стоун
- ТАПродюсер
Триста
А. Биссет
- АГПродюсер
Аарон
Галлиган-Стирле
- ТАМонтажёр
Триста
А. Биссет