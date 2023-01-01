Приключения жука Хоппити (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно

Во дворе дома в крошечной общине дружно живут господин Шмель, его дочь пчелка Медок и насекомые-соседи. Сюда и возвращается жук Хоппити после долгой отлучки. Но с недавних пор люди создают угрозу уничтожения общине. Они топчут дома, поджигают их брошенными сигаретами. Этим решил воспользоваться Жук, чтобы избавиться от Хоппити и самому жениться на пчелке Медок. Но планам Жука сбыться не суждено. Хоппити находит выход из создавшегося положения, попутно завоевывая сердце красавицы Медок.



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