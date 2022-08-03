Приключения Тома Сойера
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Приключения Тома Сойера

Приключения Тома Сойера (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Tom and Huck
Драма, Приключения88 мин0+

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О фильме

От их проделок в ужас приходит вся округа. Кошки и собаки разбегаются, хозяйки запирают окна и двери, малыши плачут. Нет, это не монстры из страшной сказки вышли на улицу города. Просто нам предстоят новые встречи с Томом Сойером и Геком Финном.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Тома Сойера»