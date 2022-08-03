Приключения Тома Сойера (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Tom and Huck
Драма, Приключения88 мин0+
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О фильме
От их проделок в ужас приходит вся округа. Кошки и собаки разбегаются, хозяйки запирают окна и двери, малыши плачут. Нет, это не монстры из страшной сказки вышли на улицу города. Просто нам предстоят новые встречи с Томом Сойером и Геком Финном.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хьюит
- ДТАктёр
Джонатан
Тейлор Томас
- Актёр
Брэд
Ренфро
- ЭШАктёр
Эрик
Швейг
- ЧРАктёр
Чарльз
Роккет
- ЭРАктриса
Эми
Райт
- ММАктёр
Майкл
МакШейн
- МСАктриса
Мэриэн
Селдес
- РЛАктриса
Рэйчел
Ли Кук
- ЛФАктёр
Лэнни
Флаэрти
- КМАктёр
Кортленд
Мид
- Сценарист
Стивен
Соммерс
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- МТСценарист
Марк
Твен
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- МРХудожник
Майкл
Риццо
- МФХудожница
Мари
Франс
- ЭБХудожница
Эллен
Брилл
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- ББОператор
Бобби
Буковски
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман