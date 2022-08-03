Приключения пиратов в стране овощей 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Овощи затевают театральную постановку из полной приключений жизни пиратов. Но судьба уготовила новоиспеченным артистам не театральное, а самое настоящее приключение: овощи попадают в XVII век, где им предстоит спасать члена королевской семьи от жeстокого тирана и узнать, по чeм фунт пиратского лиха.

