Приключения пиратов в стране овощей 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Pirates Who Don't Do Anything: A VeggieTales Movie
Мультфильм, Приключения81 мин0+
О фильме
Овощи затевают театральную постановку из полной приключений жизни пиратов. Но судьба уготовила новоиспеченным артистам не театральное, а самое настоящее приключение: овощи попадают в XVII век, где им предстоит спасать члена королевской семьи от жeстокого тирана и узнать, по чeм фунт пиратского лиха.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Эрни
Лайвли
- МНРежиссёр
Майк
Навроцки
- ФВАктёр
Фил
Вишер
- МНАктёр
Майк
Навроцки
- ККАктёр
Кэм
Кларк
- ЛДАктриса
Лаура
Джероу
- Актёр
Юрий
Ловенталь
- АЛАктёр
Алан
Ли
- СТАктриса
Сидни
Трент
- КПАктриса
Кери
Писапья
- ММАктриса
Меган
Мерфи
- СМАктриса
Сондра
Мортон Чаффин
- ФВСценарист
Фил
Вишер
- МНСценарист
Майк
Навроцки
- МНПродюсер
Майк
Навроцки
- ДППродюсер
Дэвид
Питтс
- ФВПродюсер
Фил
Вишер
- МКПродюсер
Марисса
Коллье
- ДВМонтажёр
Джон
Ваба
- КХКомпозитор
Курт
Хейнеке