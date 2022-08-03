Приключения пиратов в стране овощей 2
Wink
Детям
Приключения пиратов в стране овощей 2

Приключения пиратов в стране овощей 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, The Pirates Who Don't Do Anything: A VeggieTales Movie
Мультфильм, Приключения81 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Овощи затевают театральную постановку из полной приключений жизни пиратов. Но судьба уготовила новоиспеченным артистам не театральное, а самое настоящее приключение: овощи попадают в XVII век, где им предстоит спасать члена королевской семьи от жeстокого тирана и узнать, по чeм фунт пиратского лиха.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения пиратов в стране овощей 2»