Приключения на Багамах
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Приключения на Багамах

Приключения на Багамах (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Beneath the Blue
Драмы88 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Алиса Харкер, 18-летняя девушка, исследователь дельфинов, которая работает вместе со своим отцом Хоком — известным ученым. У нее со взрослым и немного таинственным туристом Крейгом завязываются романтические отношения. Но сердце Алисы разбивается, когда выясняется, что Крейг ведет двойную игру.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения на Багамах»

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