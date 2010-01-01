Приключения на Багамах (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Алиса Харкер, 18-летняя девушка, исследователь дельфинов, которая работает вместе со своим отцом Хоком — известным ученым. У нее со взрослым и немного таинственным туристом Крейгом завязываются романтические отношения. Но сердце Алисы разбивается, когда выясняется, что Крейг ведет двойную игру.



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