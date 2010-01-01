Приключения на Багамах (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Beneath the Blue
Драмы88 мин12+
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Сюжет
Алиса Харкер, 18-летняя девушка, исследователь дельфинов, которая работает вместе со своим отцом Хоком — известным ученым. У нее со взрослым и немного таинственным туристом Крейгом завязываются романтические отношения. Но сердце Алисы разбивается, когда выясняется, что Крейг ведет двойную игру.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Д. Селлерс
- КУАктриса
Кэйтлин
Уэкс
- СДАктриса
Саманта
Джейд
- ДХАктёр
Джордж
Харрис
- Актёр
Пол
Уэсли
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- ЛЭАктриса
Леа
Энеас
- ДКАктёр
Дэвид
Кит
- КААктриса
Кристин
Адамс
- ЭСАктриса
Эва-Джин
Софиа Янг
- БКАктриса
Белла
Кинг
- ШГСценарист
Шолом
Гельт
- СДПродюсер
Сьюзен
Джонсон
- САПродюсер
Стефан
Аткинс
- ДАПродюсер
Дональд
А. Бартон
- МЛМонтажёр
Марк
Линтикам
- БУМонтажёр
Бэйли
Уильямс
- АДКомпозитор
Алан
Дэриан