Приключения мышонка
Wink
Детям
Приключения мышонка
8.82013, Rodencia y el Diente de la Princesa
Мультфильм, Семейный84 мин0+

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Приключения мышонка (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденсия — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. Приключение, которое произойдeт здесь, расскажет нам о любви между неуклюжим учеником мага маленьким мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри, которым придeтся преодолеть много опасных препятствий, для того чтобы получить силу зубной феи и победить отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное царство. В таинственной глубине леса магия света и тьмы, любви и обиды столкнутся, а Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.

Страна
Перу, США, Аргентина
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения мышонка»