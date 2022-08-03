Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденсия — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. Приключение, которое произойдeт здесь, расскажет нам о любви между неуклюжим учеником мага маленьким мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри, которым придeтся преодолеть много опасных препятствий, для того чтобы получить силу зубной феи и победить отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное царство. В таинственной глубине леса магия света и тьмы, любви и обиды столкнутся, а Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.

