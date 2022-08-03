8.82013, Rodencia y el Diente de la Princesa
Мультфильм, Семейный84 мин0+
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Приключения мышонка (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденсия — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. Приключение, которое произойдeт здесь, расскажет нам о любви между неуклюжим учеником мага маленьким мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри, которым придeтся преодолеть много опасных препятствий, для того чтобы получить силу зубной феи и победить отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное царство. В таинственной глубине леса магия света и тьмы, любви и обиды столкнутся, а Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.
СтранаПеру, США, Аргентина
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Давид
Бисбано
- МСРежиссёр
Михал
Симка
- ЭБАктёр
Эрнан
Браво
- НРАктриса
Наталия
Росминати
- РЭАктёр
Рикардо
Эланис
- ЭПАктёр
Энрике
Порсельяна
- СБАктёр
Серджо
Бермехо
- ОСАктёр
Освальдо
Салас
- ГСАктёр
Грегг
Салкин
- ГУАктёр
Гонсало
Уртисбереа
- МЧАктёр
Марсело
Чиринос
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Пертикарини
- ДБСценарист
Давид
Бисбано
- ГГСценарист
Гарри
Гленнон
- МССценарист
Михал
Симка
- МГПродюсер
Милтон
Герерро
- МСПродюсер
Михал
Симка
- АУПродюсер
Альваро
Уртисбереа
- ДБХудожник
Давид
Бисбано
- ДБМонтажёр
Давид
Бисбано