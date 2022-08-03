Приключения мышонка Переса (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Отважная девочка спасает из лап бандитов мышонка, который меняет выпавшие молочные зубы на монетки. Увлекательное приключение по мотивам испанской сказки.



Перес — трудолюбивый мышонок с необычной работой. По ночам он собирает у детей выпавшие зубы, а взамен оставляет на их месте монеты. Работники его завода превращают зубы в жемчужины, которые затем продают доброму ювелиру. Но вот однажды маленькая Люси замечает, что, хотя очередной зуб пропал у нее из-под подушки, на его месте не оказалось монеты. Девочка пытается рассказать об этом родителям, но те слишком заняты взрослыми делами и не верят старой легенде. Тогда Люси решает сама разобраться в произошедшем, попросив помощи у кузена Рамиро.



Смогут ли они разгадать загадку и спасти хвостатого зубного фея, расскажет фильм «Приключения мышонка Переса» 2006 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

