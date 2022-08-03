Приключения мышонка Переса (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Приключения мышонка Переса
9.02006, El ratón Pérez
Мультфильм, Приключения90 мин0+

О фильме

Отважная девочка спасает из лап бандитов мышонка, который меняет выпавшие молочные зубы на монетки. Увлекательное приключение по мотивам испанской сказки.

Перес — трудолюбивый мышонок с необычной работой. По ночам он собирает у детей выпавшие зубы, а взамен оставляет на их месте монеты. Работники его завода превращают зубы в жемчужины, которые затем продают доброму ювелиру. Но вот однажды маленькая Люси замечает, что, хотя очередной зуб пропал у нее из-под подушки, на его месте не оказалось монеты. Девочка пытается рассказать об этом родителям, но те слишком заняты взрослыми делами и не верят старой легенде. Тогда Люси решает сама разобраться в произошедшем, попросив помощи у кузена Рамиро.

Смогут ли они разгадать загадку и спасти хвостатого зубного фея, расскажет фильм «Приключения мышонка Переса» 2006 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb