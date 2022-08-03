Приключения муми-троллей. Муми-папа убегает (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, Tanoshî Mûmin Ikka
Аниме23 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Больше всего на свете Муми-тролль любит приключения! Даже если они страшные и опасные. А как же иначе? Ведь рядом с ним всегда множество друзей! Будь то поиски жемчужин на морском дне, прогулки по горным кручам или путешествие на край света, обитатели Муми-дола примут участие в любой веселой затее. Муми-тролль, Снусмумрик, Снифф, фрекен Снорк и многие другие — в замечательном мультсериале по мотивам чудесных сказок Туве Янссон!
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХСРежиссёр
Хироси
Саито
- ЁЯРежиссёр
Ёрифуса
Ямагути
- МКРежиссёр
Масаюки
Кодзима
- МКАктриса
Мика
Канаи
- РСАктриса
Рэи
Сакума
- ИТАктриса
Икуко
Тани
- АОАктёр
Акио
Оцука
- МТАктриса
Минами
Такаяма
- РНАктёр
Рюсэй
Накао
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- ЭСАктриса
Эмико
Сиратори
- МЯАктёр
Минору
Яда
- ХМАктриса
Хироко
Маруяма
- ЁЯСценарист
Ёрифуса
Ямагути
- ЮМПродюсер
Юдзи
Миясита
- МТПродюсер
Манабу
Тамура
- ЯНХудожник
Ясухиро
Накура
- ТНХудожник
Такаси
Накамура
- СММонтажёр
Сатико
Мики
- СММонтажёр
Сэидзи
Морита
- МСМонтажёр
Масаки
Сакамото
- ХСОператор
Хисао
Сираи