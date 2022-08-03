Приключения Гекльберри Финна (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Die Abenteuer des Huck Finn
Приключения, Исторический100 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Свободный волк» Гек не может усидеть на месте. В компании Джима Гек отправляется мимо диких берегов Миссисипи — сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну, не знающую рабства… Впереди беглецов ждeт множество самых невероятных приключений!
ЖанрИсторический, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ГХРежиссёр
Гермина
Хунтгебурт
- ЛЗАктёр
Леон
Зайдель
- ДИАктёр
Джеки
Идо
- Актёр
Аугуст
Диль
- ХХАктёр
Хенри
Хюбхен
- МПАктёр
Милан
Пешель
- АШАктёр
Андреас
Шмидт
- МГАктёр
Михаэль
Гвиздек
- ККАктёр
Курт
Крюмер
- РТАктриса
Розалия
Томас
- ЛХАктёр
Луис
Хофман
- МТСценарист
Марк
Твен
- ЭБПродюсер
Эрик
Бенц
- ККПродюсер
Корнелиус
Конрад
- ЛААктёр дубляжа
Лев
Аксельрод
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов