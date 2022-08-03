Приключения Филибера (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.12011, Les aventures de Philibert, capitaine puceau
Комедия, Приключения97 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В 1550 году молодой фермер Филибер имеет только две цели в жизни: сохранить семейную традицию выращивания артишоков и найти свою суженую, чтобы жениться на ней. Внезапно на смертном одре его отец сообщает ему, что на самом деле он сын графа, убитого двадцать лет назад таинственным дворянином с родинкой в виде розы на шее. Теперь он должен отказаться от старой жизни и отомстить за смерть своего настоящего отца.
СтранаФранция, Чехия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- СФРежиссёр
Сильвен
Фюсе
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- АААктёр
Александр
Астье
- Актёр
Маню
Пайе
- ЭНАктриса
Элоди
Наварр
- ЭСАктёр
Эрик
Савен
- ОМАктриса
Орели
Монтеа
- ЛБАктёр
Людовик
Бертийо
- ВААктёр
Венсан
Акен
- ГПАктёр
Гаспар
Пруст
- УШАктёр
Уолтер
Шноркелл
- ЖАСценарист
Жан-Франсуа
Алин
- КАСценарист
Карин
Анжели
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- МДПродюсер
Марк
Дженни
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид