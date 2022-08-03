В 1550 году молодой фермер Филибер имеет только две цели в жизни: сохранить семейную традицию выращивания артишоков и найти свою суженую, чтобы жениться на ней. Внезапно на смертном одре его отец сообщает ему, что на самом деле он сын графа, убитого двадцать лет назад таинственным дворянином с родинкой в виде розы на шее. Теперь он должен отказаться от старой жизни и отомстить за смерть своего настоящего отца.

