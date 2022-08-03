Приключения Филибера
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Приключения Филибера

Приключения Филибера (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.12011, Les aventures de Philibert, capitaine puceau
Комедия, Приключения97 мин16+

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О фильме

В 1550 году молодой фермер Филибер имеет только две цели в жизни: сохранить семейную традицию выращивания артишоков и найти свою суженую, чтобы жениться на ней. Внезапно на смертном одре его отец сообщает ему, что на самом деле он сын графа, убитого двадцать лет назад таинственным дворянином с родинкой в виде розы на шее. Теперь он должен отказаться от старой жизни и отомстить за смерть своего настоящего отца.

Страна
Франция, Чехия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb