Детям
Приходи на каток
Актёры и съёмочная группа фильма «Приходи на каток»

Режиссёры

Борис Дёжкин

Режиссёр

Актёры

Александр Баранов

Актёрозвучка

Сценаристы

Сакко Рунге

Сценарист
Борис Дёжкин

Сценарист

Продюсеры

Николай Евлюхин

Продюсер

Художники

Виктор Арсентьев

Художник

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Александр Гольдштейн

Композитор