Приговоренные 2: Охота в пустыне (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Уилл Таннер из тех, кто выбрал для себя профессию «охотников за головами». Однажды он попадает в серьезные неприятности: его задерживает полиция, и ему выносят приговор. Его и бывшую его команду вовлекают в игру на выживание под объективами камер в угоду интересам благополучной публики. Ставки сделаны, приговоренные должны проявить в жестких обстоятельствах максимум своих способностей: сражаться и избегать ловушек, быть выносливыми и изобретательными.



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