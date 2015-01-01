Приговоренные 2: Охота в пустыне (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, The Condemned 2
Боевики, Криминал86 мин18+
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Сюжет
Уилл Таннер из тех, кто выбрал для себя профессию «охотников за головами». Однажды он попадает в серьезные неприятности: его задерживает полиция, и ему выносят приговор. Его и бывшую его команду вовлекают в игру на выживание под объективами камер в угоду интересам благополучной публики. Ставки сделаны, приговоренные должны проявить в жестких обстоятельствах максимум своих способностей: сражаться и избегать ловушек, быть выносливыми и изобретательными.
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Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.2 IMDb