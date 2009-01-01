Приготовьтесь, будет громко (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм об искусстве игры на электрогитаре с участием Джимми Пейджа из Led Zeppelin, Эджа из U2 и Джека Уайта из White Stripes. В кульминации картины музыканты соберутся вместе, чтобы исполнить самые известные партии из произведений коллективов друг друга. Будет громко!



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