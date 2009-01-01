Приготовьтесь, будет громко
Wink
Фильмы
Приготовьтесь, будет громко

Приготовьтесь, будет громко (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, It Might Get Loud
Документальные93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Документальный фильм об искусстве игры на электрогитаре с участием Джимми Пейджа из Led Zeppelin, Эджа из U2 и Джека Уайта из White Stripes. В кульминации картины музыканты соберутся вместе, чтобы исполнить самые известные партии из произведений коллективов друг друга. Будет громко!

Приготовьтесь, будет громко смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb