Приемный дом (фильм, 2019) смотреть онлайн

В настоящее время в США около 400 тысяч детей живут в приемных семьях. Оскароносные документалисты Дебора Оппенхаймер и Марк Джонатан Харрис вновь объединили усилия, чтобы рассказать об американской системе опеки от лица тех, кто знает о ней не понаслышке. Смотрите фильм «Приемный дом» в подписке Amediateka на Wink.

