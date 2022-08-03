Приемный дом (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Foster
Документальный108 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
В настоящее время в США около 400 тысяч детей живут в приемных семьях. Оскароносные документалисты Дебора Оппенхаймер и Марк Джонатан Харрис вновь объединили усилия, чтобы рассказать об американской системе опеки от лица тех, кто знает о ней не понаслышке. Смотрите фильм «Приемный дом» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb